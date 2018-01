Hogere celstraf voor Braziliaanse oud-president Lula na hoger beroep: twaalf jaar voor corruptie en witwassen

Alsnog president

Juristen breken zich het hoofd over de mogelijke scenario's. Niets is uitgesloten: Lula kan binnen een paar maanden in de gevangenis zitten, of in oktober tot president worden gekozen. Sommige experts achten het zelfs mogelijk dat Lula aantreedt als president, en vervolgens alsnog in de gevangenis belandt.



De tactiek van de PT is om zoveel mogelijk tijd te rekken. De bedoeling is om Lula half augustus in te schrijven als kandidaat. Pas als het electoraal hof in september Lula's deelname verbiedt, schuift de partij een andere kandidaat naar voren. Op die manier kan de PT maximaal profiteren van de populariteit van Lula. Mocht de oud-president voor die tijd in de gevangenis belanden, dan is het als martelaar.



Zeker is dat het een zeer grimmig verkiezingsjaar wordt. Brazilianen zijn tot op het bot verdeeld en de onderlinge vijandigheid neemt hand over hand toe. 'Ze zullen mensen moeten vermoorden om Lula gevangen te kunnen nemen', zei PT voorzitter Gleisi Hoffmann vorige week. Later nam ze haar woorden terug, maar gisteren kwam ze opnieuw fel uit de hoek: 'We moeten de straten innemen', aldus Hoffmann. 'Het is tijd om te radicaliseren.'