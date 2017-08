Hoe kan orkaan Harvey zo catastrofaal worden? 'Stilstand is het grootste probleem'

Op sommige plekken wordt aan het einde van de storm een regenval van 1,3 meter verwacht. Onvoorstelbaar toch?

'Een record. Ik kan me er inderdaad niets bij voorstellen, dit is heel uitzonderlijk. In Nederland valt in een jaar tijd gemiddeld 880 millimeter regen; ons recordjaar had 1.200 millimeter. Nu valt in Texas die hoeveelheid in drie, vier dagen. Dat kan alleen maar voor enorme problemen zorgen. Bij orkanen wordt de aandacht vaak gericht op de wind, maar die is vooral boven zee en in het kustgebied krachtig. Het water veroorzaakt uiteindelijk de grootste problemen.'