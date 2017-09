Hoe Irma de ongemakkelijke verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden blootlegt

Zo'n commissie is allerminst een garantie voor een snelle wederopbouw. Han Lammers, de inmiddels overleden voorzitter van de toenmalige commissie, klaagde over de Nederlandse bureaucratie die de werkzaamheden op Sint Maarten na Luis ernstig zou hebben vertraagd. De voortvarende opbouw van het Franse deel van het eiland maakte die klacht des te pijnlijker - ook al was Sint Maarten toen officieel nog geen apart land binnen het koninkrijk. 'Sint Martin was en is gewoon Frankrijk, - klaar', zegt Oostindie.



De toenmalige verantwoordelijk minister Voorhoeve weerspreekt, net als Oostindie, dat Nederland Sint Maarten na de orkaan Luis niet adequaat zou hebben geholpen. Voorhoeve: 'Er zijn toen tientallen miljoenen guldens besteed aan het herstel. Maar de zo kleine gemeenschap van Sint Maarten heeft structurele problemen met deugdelijk bestuur. Er is geen groot ambtelijk apparaat dat dingen kan voorbereiden. We moesten de aanvragen goed controleren. Dat botste met de wens van de parlementariërs daar die verwachtten dat wij een schip met geld gingen sturen.'