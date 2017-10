Hoe gaat het nu verder in Catalonië? En vier andere vragen over het referendum

Gaat de Europese Unie nog reageren?

EU-president Tusk onthield zich maandagochtend van commentaar op de crisis in Catalonië. Als voorzitter van de Europese regeringsleiders - dus ook de Spaanse premier Rajoy - wil hij geen oproep doen aan Madrid of Barcelona. Wel veroordeelt hij het geweld van de Spaanse politie tegen Catalaanse burgers maar dit moet volgens Tusk door de bevoegde Spaanse autoriteiten worden onderzocht. Zondagmiddag riepen de Belgische en Sloveense premiers op tot dialoog.



Voorzitter Juncker van de Europese Commissie Juncker laat rond het middaguur weten hoe hij tegen het politiegeweld aankijkt. Zondag weigerde hij nog enig commentaar. Onduidelijk is of Juncker een advies zal geven aan de Spaanse en Catalaanse regering over hoe de referendumcrisis op te lossen. De Groenen in het Europees Parlement vragen vanmiddag om een spoeddebat over de Catalaanse kwestie.