Hoe een kritische Poolse radiozender het zwijgen wordt opgelegd door de regering

'Dit doodt de ziel van het station'

artikelRadiozender Trójka is een begrip in Polen. Je hoort er alternatieve muziek en praatprogramma's met scherpe vraaggesprekken. Trójka is cult, zegt een redacteur. Of liever gezegd: wás. Want de conservatieve PiS-regering beknot de journalistieke vrijheid van de radiomakers. 'Is dit Cuba, is dit Rusland?'