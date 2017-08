Hoe de Washingtonse elite Trump (niet) in toom houdt

Trump waarschuwt Kim dat leger VS gereed is om toe te slaan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vrijdag opnieuw gewaarschuwd de VS niet te bedreigen of te provoceren. Hij zei dat het Amerikaanse leger gereed is om toe te slaan mocht Pyongyang in de fout gaan. 'Militaire oplossingen zijn nu volledig gereed, vergrendeld en geladen, mocht Noord-Korea onverstandig handelen', twitterde de president. 'Hopelijk zal Kim Jong-un een ander pad vinden!'



Noord-Korea zegt laatste hand te leggen aan plan om vier raketten af te vuren richting Guam

Noord-Korea heeft donderdag gedreigd om middellange afstandsraketten af te vuren richting het Amerikaanse eiland Guam. Een plan hiertoe zal volgende week worden afgerond, aldus Pyongyang. Noord-Korea heeft nog niet eerder zo gedetailleerd informatie vrijgegeven over een plan om Guam te bedreigen.



Maar wat als het écht uit de hand loopt tussen de VS en Noord-Korea? Dit zijn de militaire scenario's

Nooit eerder uitte een Amerikaanse president zulke dreigende taal richting Noord-Korea: Donald Trump dreigde Pyongyang dinsdag met 'vuur en woede die de wereld nog nooit eerder heeft gezien'. Maar wat kan Trump nog doen nu Noord-Korea in staat is om raketten te voorzien van kernwapens? En wat zal de reactie van Pyongyang zijn? We zetten de mogelijke scenario's op een rij.



Dit is het eiland dat Noord-Korea in het vizier heeft voor een raketaanval

Guam is het stukje Amerika dat het dichtst bij Noord-Korea ligt. Op 3.400 kilometer afstand om precies te zijn, ruim binnen bereik van de Noord-Koreaanse Hwasong-12-raketten. En daarom belandde het tropische eiland in het oog van de storm. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dreigde donderdag dat hij maar met zijn vingers hoeft te knippen en er zullen vier raketten op Guam worden afgevuurd. Die zullen het eiland niet raken, maar 30 tot 40 kilometer voor de kust buiten de territoriale wateren in zee belanden.