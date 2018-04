Historische handdruk op de grens van Noord- en Zuid-Korea

De leiders willen een einde maken aan het militaire conflict tussen de twee landen. De twee naties zijn officieel nog in oorlog, wel is er sinds 1953 een wapenstilstand. Sinds de oorlog is er geen Noord-Koreaanse leider meer in Zuid-Korea geweest.



Een van de stappen zou het terugbrengen van de gedemilitariseerde zone (DMZ) in de oorspronkelijke staat zijn. De vier kilometer brede zone niemandsland loopt langs de lijn waar de Koreaanse Oorlog eindigde in een wapenstilstand.



Het moment waarop Kim Jong-un de grens met Zuid-Korea te voet overstak, werd live uitgezonden. Aan de andere kant van de grens stond de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Beide leiders schudden elkaar de hand, waarna ze samen even de grens naar Noord-Korea overstaken, om vervolgens weer terug naar het zuiden te wandelen. Daar stond een erehaag hen op te wachten.



Volgens Reuters tekende Kim Jong-un het gastenboek in het zogeheten Huis van de Vrede in Panmunjom getekend met 'een nieuwe geschiedenis begint nu: een tijdperk van vrede'.



Kim en Moon ontmoetten elkaar om 10.30 uur (lokale tijd) in het dorp in de gedemilitariseerde zone waar in 1953 de niet-geformaliseerde wapenstilstand werd ondertekend. In de namiddag planten ze samen een herdenkingsboom en 's avonds is er een diner gepland.