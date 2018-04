Historicus: 'Psychiatrisch pionier Asperger werkte samen met nazi's en stuurde kinderen de dood in'

Van één geval - een meisje van bijna drie - wist Asperger dat het haar dood zou worden. In de andere gevallen is daar geen waterdicht bewijs voor

De Weense kinderarts Hans Asperger (1906-1980), naar wie het syndroom van Asperger is genoemd, was een nazi-collaborateur en stuurde kinderen de dood in. Die suggestie komt uit nieuw onderzoek van de medisch historicus Herwig Czech van de Universiteit van Wenen. De onderzoeker baseert zich deels op verloren gewaande documenten. Het tot nu bestaande beeld dat Asperger jonge patiënten juist beschermde tegen het nazi-regime wordt in de studie compleet onderuit gehaald.



Volgens de studie was Asperger in 1942 betrokken bij de selectie van tweehonderd geestelijk gehandicapte kinderen. De vijfendertig kinderen die het stempel 'niet leerbaar' kregen, werden doorverwezen naar Am Spiegelgrund, een 'kinderkliniek' in Wenen waar ze gedood werden in het kader van de rasverbeteringprogramma's. Artsen waren volgens Czech niet verplicht aan dit 'euthanasie-programma' mee te werken.



Van zijn eigen patiëntjes verwees Asperger er in ieder geval zes door naar Am Spiegelgrund, waar overigens ook kinderen soms tijdelijk verbleven om geobserveerd te worden. Twee van die zes overleden daar korte tijd later. Van één geval - een meisje van bijna drie - wist Asperger dat het haar dood zou worden. In de andere gevallen is daar geen waterdicht bewijs voor. De nieuwe studie, waar Czech naar eigen zeggen acht jaar aan werkte, is gepubliceerd op de site van het Britse blad Molecular Autism.