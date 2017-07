Hij zit al 33 jaar vast in de VS - waarschijnlijk onterecht. De Nederlandse overheid laat Jaitsen in de steek

Deze tekst, gericht aan de Nederlandse consul-generaal in San Francisco, is opmerkelijk. Dit is de eerste mail in de afgelopen vijf jaar, sinds advocaat Imamkhan op de zaak zit, waarin het ministerie bevestigt dat er een vertrouwensrapport bestaat. Zo'n rapport kan cruciaal zijn in het leven van een gedetineerde. Het bevat het oordeel van een vertrouwensadvocaat die door de Nederlandse overheid wordt ingehuurd bij vermoedens dat de rechtsgang van een Nederlander in het buitenland niet goed is verlopen.



Dit rapport had de basis moeten zijn voor meer bijstand in de zaak-Singh, zegt zijn advocaat. Een basis om voor hem te lobbyen, advocaten te ontvangen en zittingen bij te wonen, zoals - in een laat stadium - ook bij Romano van der Dussen is gebeurd. Een vertrouwensrapport had reden kunnen zijn voor minister Van der Steur een beroep te doen op zijn discretionaire bevoegdheid om Singh naar Nederland te laten overplaatsen.



Maar het rapport was kwijt. Bijna twintig jaar was het zoek. Al lezend in de dozen op Justitie en BuZa blijkt hoe dat kwam.