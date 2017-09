Hij voorkwam een kernoorlog, maar bleef daar altijd bescheiden over

Petrov is op 77-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats net buiten Moskou. Op 26 september 1983 vond de episode plaats die hem een heldenstatus bezorgde. Die nacht was Petrov officier van dienst op een legerbasis, belast met de taak vijandelijke raketten vroegtijdig te signaleren, toen het systeem plots melding deed van een inkomende kernraket uit de VS. 'De sirene loeide, maar ik zat gewoon een paar tellen stil, starend naar het grote rode scherm met het woord 'lanceer' erop', herinnerde Petrov zich jaren later in gesprek met de BBC. Waarschuwingen voor nog vier Amerikaanse raketten volgden in de minuten daarna.



Had Petrov volgens het boekje gehandeld, dan had hij de melding doorgegeven aan zijn superieuren. Een Russisch antwoord - in de vorm van raketten richting de VS - had dan niet kunnen uitblijven. Maar Petrov twijfelde aan de waarschuwingen van het systeem. Op satellietbeelden bleek geen projectiel te zien, en ook het geringe aantal raketten scheen hem onwaarschijnlijk toe - Petrov was geleerd dat de Amerikanen bij een aanval 'all out' zouden gaan.



Stijf van de zenuwen belde Petrov uiteindelijk het hoofdkwartier, dat hij op de hoogte bracht van een systeemfout. Zeker van zijn zaak was hij allerminst: hij hield het op fiftyfifty, bekende hij achteraf. '23 minuten later besefte ik dat er niets was gebeurd. Als er echt een aanval was geweest, had ik het inmiddels geweten. Het was zo'n opluchting.' Hij had de wereld behoed voor een potentiële kernoorlog, maar in plaats van lof kwam het Petrov op een strenge berisping te staan, omdat hij het logboek verkeerd had ingevuld. Een jaar later trad hij uit dienst.