Het Westen weifelt: hoe kan Assad van gifgasaanvallen weerhouden worden, zonder oorlog met de Russen te krijgen?

Militaire confrontatie

Toch lijkt het erop dat de regering-Trump dit keer aanstuurt op een aanval van grotere omvang. Naast Amerikaanse oorlogsschepen stomen ook Franse en Britse schepen en onderzeeërs naar het gebied op, terwijl ook Turkije zich opmaakt voor militaire actie. Een herhaling van het beperkte bombardement van vorig jaar - een dag later stegen de Syrische vliegtuigen alweer op van de luchtmachtbasis - zou weinig indruk maken op Assad en zijn Russische beschermheren.



Trumps militaire adviseurs zijn echter bang dat al te veel geweld tot een militaire confrontatie met Rusland zal leiden. De Russische ambassadeur in Libanon waarschuwde deze week dat de geavanceerde luchtverdedigingssystemen die Rusland in Syrië heeft in actie zullen komen in geval van een raketaanval, ook tegen de schepen die de raketten afvuren. Het is de vraag of Moskou zo ver zal durven te gaan. In ieder geval was de toon vanuit Moskou veel minder dreigend: zowel Rusland als Amerika is erop gebrand een rechtstreekse confrontatie te vermijden.