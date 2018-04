Het verzet in Douma is gebroken; internationale gemeenschap veroordeelt gebruik gifgas

Gevoelig moment

Maandagmorgen vond op een Syrische luchtmachtbasis ten oosten van Homs een mysterieus bombardement plaats

De organisatie tegen chemische wapens OPCW in Den Haag stelt een onderzoek in naar het gebruik van chemische wapens door Assad in Douma. Maandag kwam ook de VN-veiligheidsraad bijeen om de mogelijke chloorgasaanval te bespreken. Woorden van de internationale gemeenschap maken in Syrië zelden indruk. Een in februari door de VN afgekondigd staakt-het-vuren werd in februari genegeerd door zowel Assad als de rebellen.



De veronderstelde aanval met chloorgas zondag kwam op een gevoelig moment: vlak nadat een eerder vredesakkoord tussen Rusland en Jaish al Islam onverwacht was mislukt. Als gevolg van deze deal hadden de rebellen eventueel kunnen terugkeren naar Douma als lokale politie. Na het klappen van het akkoord begon het Syrische leger met de heftigste bombardementen op Douma in zeven weken oorlog, afgesloten met de mogelijke chloorgasaanval. Zondag zaten de rebellen, die weken geleden nog zeiden nooit te zullen vertrekken, opnieuw aan de onderhandelingstafel. Maandag stapten ze op de bus.