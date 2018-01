Het sneeuwt in de Sahara - dat is uitzonderlijk, maar niet extreem

Hadleycirculatie

Dat het gebied zo droog is, komt uiteindelijk door de zogeheten 'Hadleycirculatie'. Rond de evenaar stijgt lucht op, regent daardoor uit, en zakt enkele duizenden kilometers noordelijker als droge lucht weer terug naar het aardoppervlak. 'Dat zie je het sterkst bij de Sahara, omdat daar ook nog eens geen watermassa's in de buurt zijn', vertelt Haarsma. Nog altijd is daarom onduidelijk waarom de Sahara in de prehistorie veel groener was, met grote meren en rivieren, vegetatie en menselijke bewoning.



De sneeuwval komt op een moment dat het op meer plekken extreem weer is. Zoals het oosten van de VS, dat in de ban is van extreme winterkou, met sneeuwstormen en temperaturen tot tientallen graden onder nul - in het Amerika van Trump aanleiding voor diverse klimaatsceptici om extra hard te verkondigen dat de wereld helemaal niet opwarmt. Maar onder meer atmosfeerwetenschapper Kevin Trenberth van het National Centre for Atmospheric Research ziet dat in een commentaar toch anders: 'Winterse stormen zijn een manifestatie van de winter, niet van klimaatverandering.'



In Algerije hielden de wintertaferelen niet lang aan. Al na enkele uren verdween het Anton Pieck-landschap door de oplopende temperatuur - als sneeuw voor de zon.