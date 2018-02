Het Oost-Duitse Cottbus wordt gespleten door gewelddadige incidenten met jonge vluchtelingen én met extreemrechts

Asielpolitiek

Begin januari overvielen Syrische jongens een winkelend echtpaar. In dezelfde week verwondde een andere Syriër een Duitse jongen met een mes in zijn gezicht, nadat deze hem zou hebben beledigd. Die jongens zitten in voorarrest.



Eigenlijk, zeggen de mensen hier, begon het met de asielpolitiek van Angela Merkel. 'Ik ga 's avonds het huis niet meer uit', zegt Christa (67), bibberend in haar bruine bontjas. Haar man Karsten (64) voelt zich 'erg onprettig' als hij 'op elke hoek groepjes buitenlanders' tegenkomt. 'Wat doen die daar, denk ik dan, in mijn stad?' Omstanders sissen hen intussen toe dat ze niet met de 'leugenpers' mogen praten, daarom willen ze hun achternaam niet in de krant. In het linkse kamp ontkent niemand dat de steekpartijen door de Syrische jongens hebben plaatsgevonden, maar men vindt ze niet representatief voor de hele populatie. 'In Syrië is het ook niet normaal dat jongens met messen op andere jongens insteken', zegt Mohammed Nour Aldosh (22).



Ook Uwe (52), vertegenwoordiger in autowasinstallaties, ziet de vluchtelingen in het algemeen niet als probleem. 'Je hebt ijverige mensen en luie mensen, zeg ik altijd. En ik zie veel ijverige vluchtelingen, bijvoorbeeld in ons bedrijf.' Hij is naar de demonstratie gekomen om mannen als Nour Aldosh een hart onder de riem te steken. Ook Uwe koestert een diep wantrouwen tegen media, 'niks persoonlijks', en wil daarom niet met achternaam in de krant. Volgens hem en de andere mensen op het linkse plein begonnen de problemen al in de zomer van 2015, toen een groep neonazi's met geweld probeerde te verhinderen dat er een klein AZC in Cottbus werd gevestigd. Uit cijfers van de politie blijkt dat een op de vijf extreemrechtse incidenten in Brandenburg vorig jaar in Cottbus plaatsvond.