Het ontslaan van Robert Mueller zou het begin van het einde van Trumps presidentschap kunnen betekenen

De Republikeinse senator Lindsey Graham waarschuwde Trump dan ook dat een poging Mueller te ontslaan het 'begin van het einde van zijn presidentschap' zal worden. Jeff Flake, een Republikeinse senator die niets van Trump moet hebben, waarschuwde voor een constitutionele crisis die volgens hem 'onvermijdelijk' tot een afzettingsprocedure tegen Trump zal leiden.



In plaats van te proberen Mueller eruit te werken zou Trump ook Sessions en Rosenstein de laan uit kunnen sturen en in hun plaats peronen benoemen die Mueller in toom houden en zijn onderzoek flink kortwieken. Maar zelfs als hij alle drie eruit werkt, is het lang niet 'onvermijdelijk' dat het op een impeachment-procedure zal uitlopen. Daarvoor is een meerderheid nodig in het Huis van Afgevaardigden en dat is momenteel stevig in handen van de Republikeinen.



Het directe gevaar voor Trump is dan ook beperkt, zeker gezien de gepolariseerde sfeer in de Amerikaanse politiek. Er zijn maar weinig Republikeinse Congresleden die het aandurven tegen Trump op te staan, uit vrees zijn achterban van zich te vervreemden. Dat bleek ook al uit de haast waarmee de Republikeinen een punt hebben gezet achter het onderzoek in het Huis van Afgevaardigden naar de banden met de Russen: niets van gebleken.

Het risico is wel dat de Republikeinen bij de Congresverkiezingen in november dit jaar zullen worden afgestraft door de kiezers, als Trump Mueller ontslaat