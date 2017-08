Het Medellín van trompettist Maite Hontelé

En laten we het gelijk ook maar even hebben over dé smet van de stad, dan hebben we dat gehad. Er hangt een schaduw over Medellín. Flink vervaagd, maar nog niet weg. Pablo Escobar, de Colombiaanse drugsbaron die tot zijn dood in 1993 met zijn Medellínkartel de dienst uitmaakte in Colombia's tweede stad en ervoor zorgde dat die lange tijd de wereldranglijst van het aantal moorden per jaar aanvoerde, laat nu op een andere manier zijn invloed gelden: via het toerisme.