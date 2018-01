Het liberale verlangen naar een Verlosser: Oprah for President

'Hun tijd is op. Hun tijd is op. Hun tijd is op'

artikelDe anti-Trump is opgestaan. Die is niet blank en blond maar zwart, geen man maar vrouw. Zondagavond verscheen zij in Hollywood en veel Amerikanen reageerden verrukt. Naar dit moment snakten zij. Hier stond iemand die niet spreekt om te polariseren maar om te inspireren, die niet verdeelt maar samenbrengt, die niet alleen het donker ziet maar ook het licht. 'Aan de horizon gloort een nieuwe dag!', riep zij. De zaal huilde, juichte, klapte of keek in trance toe. Daarbuiten werd na afloop in koor getwitterd: 'OPRAH FOR PRESIDENT!!!'