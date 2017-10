Het kan echt: orkaan raast af op Ierland

Zeldzaam, maar geen unicum

Dat Ierland wordt getroffen door een uitdovende orkaan is zeldzaam maar geen unicum. In september 1961 zorgde orkaan Debbie voor 18 doden en tienduizenden gevelde bomen en leidingen, en de afgelopen eeuw werden de Britse eilanden zo'n vijftien keer gegeseld door de staart van een orkaan. Ophelia is een geval apart: de orkaan wordt met zo'n 44 kilometer per uur noordwaarts gesleurd door de straalstroom en komt volgens de prognoses recht op Ierland af.



'Ik raad onze vrienden in het Verenigd Koninkrijk aan Ophelia in het oog te houden', aldus atmosfeerwetenschapper Marshall Shepherd van de Universiteit van Georgia in zakenkrant Forbes. 'Gebeurtenissen die niet gewoon zijn, kunnen uitzonderlijk gevaarlijk zijn.' Ook orkaandienst de NHC raadt bewoners met klem aan de berichtgeving van de meteorologische diensten te volgen.



In Nederland hebben we overigens opvallend genoeg juist voordeel van de naderende storm. Net als in augustus, toen Gert warm weer vanuit het zuiden meesleurde naar Europa, brengt ook nu de orkaan op zijn flanken warme lucht mee vanuit het zuiden. Met als gevolg ongewoon hoge temperaturen tot dik boven de 20 graden, die naar verwachting tot en met maandag aanhouden.



Ophelia bereikt de Britse eilanden bizar genoeg precies dertig jaar na de 'Great Storm' van 16 oktober 1987, die toen 22 mensen het leven kostte in Groot-Brittannië en Frankrijk. De hardst gemeten windstoot bedroeg toen 135 kilometer per uur. Die storm ontstond echter niet uit een klassieke tropische orkaan, zoals Ophelia.