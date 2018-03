Het Italiaanse weekend van de zoen

Daar stonden ze opeens, hevig zoenend in een steeg in het centrum van Rome: de twee grote winnaars van de Italiaanse verkiezingen en de hoofdrolspelers in een potentiële nachtmerrie voor Brussel. Matteo Salvini van de extreem-rechtse Lega die zijn woeste baard ferm tegen de jonge jongenswangen van Luigi di Maio aandrukte, de lijsttrekker van de Vijfsterrenbeweging (M5S) wiens handpalmen op zijn beurt gepassioneerd over de rug van Salvini zwierven.



De zoen, die werd afgedrukt in alle kranten en onderwerp was in alle televisiejournaals, was geen echte zoen, maar een muurschildering van straatartiest TVboy.