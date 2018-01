Het had de slotakte van Puigdemonts theaterstuk moeten zijn, maar zijn beëdiging is uitgesteld

Om de tuin leiden

Het zou niet de eerste keer dat Puigdemont degenen die hem zoeken om de tuin weet te leiden. Iedereen in Catalonië weet hoe hij zijn achtervolgers afschudde op de dag van het onafhankelijkheidsreferendum. In een tunnel wisselde hij van auto, zodat agenten in een helikopter hem uit het oog verloren en hij zijn stem kon uitbrengen. Later ontsnapte Puigdemont op een onbewaakt ogenblik naar België, om te voorkomen dat hij zou worden gearresteerd.



Maar Puigdemont verscheen niet. De voorzitter van het Catalaans parlement, Roger Torrent, blies het debat over zijn beëdiging 's ochtends al af. Hij hield wel vast aan Puigdemont als premierskandidaat. 'Noch de vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría noch een gerechtshof op zeshonderd kilometer afstand van hier bepaalt wie premier van Catalonië moet worden', zei hij. 'Dat is een taak van de parlementsleden, die democratisch gekozen zijn.'



Ook Puigdemont benadrukte in een videoboodschap die hij dinsdagavond verspreidde dat er 'geen andere kandidaat mogelijk is, noch een andere numerieke combinatie' (om een meerderheid te vormen in het parlement, red.)



De parlementsvoorzitter heeft echter te maken met een besluit van het Grondwettelijk Hof. Dat hof stelde dit weekend vast dat de beëdiging van Puigdemont alleen geldig zou zijn als hij zelf aanwezig is in de parlementszaal. Hij moet daarvoor bovendien om toestemming vragen bij de rechter die hem wil vervolgen voor rebellie en opruiing. De rechters verboden parlementsvoorzitter Torrent expliciet een debat met Puigdemont te houden dat niet aan deze eisen voldoet, op straffe van een ambtsverbod voor jaren.