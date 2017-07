Het duurde maar kort: Scaramucci vertrekt na tien dagen als hoofd communicatie van het Witte Huis

Het nieuws kwam maandagmiddag naar buiten via The New York Times en CNN, nog voordat er een officiële aankondiging was geweest. Daarmee duidt het ontslag op drie ontwikkelingen. Eén: de personele situatie in het Witte Huis is nog steeds chaotisch. Twee: Kelly laat zich vanaf zijn eerste dag gelden. Drie: met het ontslag van Reince Priebus vorige week is het lekken nog niet gestopt.



Even na drie uur kwam er een bevestiging van het Witte Huis. 'De heer Scaramucci vond het het beste om chef-staf John Kelly met een schone lei te laten beginnen en hem de gelegenheid te geven zijn eigen team op te zetten', aldus woordvoerder Sarah Huckabee Sanders in een verklaring. 'We wensen hem het allerbeste.'



Volgens CNN wilde Kelly Scaramucci weg hebben omdat hij niet gedisciplineerd genoeg was en zijn geloofwaardigheid had verspeeld. Scaramucci, een 53-jarige New Yorkse hedgefonds-eigenaar, had vorige week in een interview met The New Yorker hard uitgehaald naar twee andere bewoners van het Witte Huis. Hij noemde toenmalig chef-staf Reince Priebus een 'fokking paranïde schizofreen' en chefstrateeg Steve Bannon een 'zelfpijper'. Ook beschuldigde hij hen ervan als 'pikstoppers' maandenlang zijn toegang tot het Witte Huis te hebben geblokkeerd.