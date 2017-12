Het begon als een grap: twee Ierse heteroseksuele mannen stappen in huwelijksbootje om erfbelasting te ontwijken

Homohuwelijk

Dus verzonnen de twee hetero's een list: het homohuwelijk. Homo's en lesbiennes mogen in Ierland trouwen sinds 62 procent van de Ieren twee jaar geleden in een referendum voor het homohuwelijk stemde. Vrijdag gaven Murphy en O'Sullivan elkaar het jawoord in een voormalig ziekenhuis in Dublin, waarna een harpist het kersverse bruidspaar een serenade bracht.



Murphy en de 25 jaar jongere O'Sullivan wonen al jaren samen, vertelde de laatste, een vader van drie, tegen de Irish Mirror. 'Ik ken Matty al dertig jaar. We raakten innig bevriend toen mijn tweede relatie op de klippen liep.' O'Sullivan raakte dakloos, terwijl Murphy's zicht achteruit ging door een ontstoken bloedvat in zijn hoofd. 'Hij heeft 12 steroïden nodig per dag, heel, heel zwaar spul.' O'Sullivan nam de zorg voor Murphy op zich. 'Hij zei dat hij me er niet voor kon betalen, behalve dan door me het huis na te laten. Op die manier kon ik ergens wonen als hij er niet meer zou zijn.'