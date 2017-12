Henk Krol wekt woede Teheran door kerstgeschenk van Iraanse ambassade in vuilnisbak te kieperen

Dinsdag erkende Krol zijn fout: hij zei 'sorry', maar wil Iran geen excuses maken

De Iraanse reactie op Krols symbolische daad was getergd. De ambassadeur eist excuses voor zijn 'schaamteloze actie'. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zou volgens de Iraanse ambassade 'spijt' over de daad van Krol hebben overgebracht aan Iran, maar daar is het ministerie niets van bekend. Dat de regering zich excuseert voor het handelen van een parlementariër is ondenkbaar, gezien de scheiding der machten.



Uit de felle bewoordingen van Iran blijkt dat Krol op meerdere tenen tegelijk heeft getrapt. Dat het uitgerekend pistachenoten zijn die hij heeft weggegooid, lijkt de Iraniërs te kwetsen omdat die net zo symbool staan voor Iran als kaviaar en tapijten. De handelsboycot is opgeheven waardoor de Iraanse economie kan opleven, maar aanhoudende droogte heeft het verbouwen van dit belangrijke exportproduct moeilijk gemaakt.



Ook gevoelig ligt de aard van het geschenk. Persbureau MNA noemt het een kerstgeschenk ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Daarmee 'feliciteert de Islamitische Republiek van Iran alle christenen in de wereld met de geboorte van Jezus Christus'. Die felicitaties beschouwt Iran als een bijna altruïstische daad van medemenselijkheid. Dat die handreiking door een Nederlandse politicus botweg en op onjuiste gronden wordt afgewezen, typeert het Iraanse parlement daarom als 'onmenselijk'. Het lijkt vergelijkbaar met een Iraanse parlementariër die een ter gelegenheid van het Suikerfeest door de Nederlandse ambassadeur geschonken mooi stuk Hollandse kaas in een vuilnisbak gooit.