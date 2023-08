‘Helft van Oekraïense gevangenen in Cherson ervoer marteling of seksueel geweld’

Een stoel in een detentiecentrum in de Oekraïense stad Cherson. In deze kamer werden twee mensen twee maanden lang vastgehouden. Beeld REUTERS

Bijna de helft van de Oekraïeners die tijdens de Russische bezetting van Cherson gevangen werd genomen ervoer marteling of seksueel geweld. Dat meldt het Mobile Justice Team (MJT), dat een onderdeel is van het door de EU, de VS en Groot-Brittannië opgezette Atrocities Crimes Advisory Group, die de Oekraïense justitie helpt om oorlogsmisdadigers te berechten.

Het onderzoeksteam sprak met 320 voormalig gevangenen die vastzaten in 35 verschillende detentiecentra in de regio Cherson. 43 procent van de ondervraagden maakte melding van marteling in de geïmproviseerde gevangenissen. Seksueel geweld was een vaak voorkomende martelmethode bij zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen.

36 gevangenen spraken over het gebruik van elektrische schokken tijdens verhoren. Soms werden deze schokken ook toegepast op geslachtsdelen. Eén Russische soldaat wordt ervan verdacht de geslachtsdelen van zeventien personen te hebben verminkt. Minstens één gevangene moest toekijken hoe een andere gevangene werd verkracht. Ook maakten slachtoffers melding van verstikking, waterboarding, afranselingen en het dreigen met verkrachting.

‘Mogelijk genocide’

Het seksuele geweld kan volgens mensenrechtenadvocaat Wayne Jordash wijzen op genocide. De verminking van geslachtsdelen kan namelijk als doel hebben om voortplanting van Oekraïners te voorkomen, maar dat is moeilijk te bewijzen. De Brit is oprichter van het team dat in Oekraïne onderzoek doet naar mogelijke oorlogsmisdaden. ‘We zien in ieder geval een cynisch en gecalculeerd plan dat miljoenen Oekraïners onderdrukt en vernedert om ze onder het gezag van het Kremlin te krijgen.’

De Oekraïense advocate Anna Mykytenko, die meewerkte aan het onderzoek, zegt tegen CNN dat het onderzoek bewijst dat de schaal van de Russische martelingen groter is dan verwacht. ‘En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Hoe langer de bezetting duurde, hoe zwaarder en grootschaliger de martelingen werden’, zegt ze ‘We weten zeker dat de psychologische gevolgen voor de slachtoffers zeer groot zijn. Deze martelingen zullen jarenlang in hun geheugen gegrift staan.’

De martelingen zijn oorlogsmisdaden. Het Kremlin ontkent echter martelmethodes toe te passen. Het Internationaal Strafhof in Den Haag doet ook onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden en heeft al een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de Russische president Vladimir Poetin, omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de deportatie van duizenden kinderen uit Oost-Oekraïne. Omdat Rusland het Strafhof niet erkent kan hij nog niet worden berecht. Wel zegde Poetin vorige maand een top in Zuid-Afrika af omdat hij mogelijk gearresteerd zou worden in dat land. Zuid-Afrika erkent het Strafhof namelijk wel.