Harderwijker gearresteerd in Turkije vanwege spandoek bij voetbalwedstrijd

De familie Caliskan heeft een alevitische achtergrond. Volkan was lid van de Alevitische Vereniging Amersfoort. Religieus is hij niet. Volgens zijn broer is hij athëist, maar wel trots op zijn alevitische wortels. Alevieten worden al jaren achtergesteld in Turkije.



Na een hbo-opleiding in Zwolle te hebben afgerond is Volkan naar Turkije vertrokken, waar hij bijna anderhalf jaar heeft gewerkt in een dierenasiel. Kemal Kaan: 'Met een groepje dierenliefhebbers was hij dag en nacht bezig verwaarloosde dieren te verzorgen. Daarna is hij zo'n vijf maanden gaan backpacken in Azië, in Cambodja, Laos, Thailand en Hongkong.'



Terug in Nederland ging Volkan dit voorjaar weer tijdelijk bij zijn moeder wonen in Harderwijk. Zijn vader woont in Ankara. Hij kon moeilijk aan werk komen en vertrok opnieuw naar Turkije, om extra cursussen te volgen. Na de ophef over het spandoek wilde hij terug naar Nederland. Volgens zijn broer is Volkan geen doorgewinterde politieke activist. 'Hij is begaan met mensen en dieren.'