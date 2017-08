Harde campagne in Kenia: verkiezingsstrijd leidt tot sfeer van angst

Herinnering aan tien jaar geleden

Tien jaar geleden ontaardden Kenia's presidentsverkiezingen in wekenlange confrontaties langs dezelfde etnische lijnen waarbij meer dan duizend mensen werden gedood. Een herhaling van geweld op die schaal vinden sommige Kenianen moeilijk voorstelbaar. De herinnering leert wel waar omstreden verkiezingsuitslagen in het uiterste geval toe kunnen leiden.



Een bestuurlijke decentralisatie na die periode was bedoeld om de enorme macht van de president in te perken. De decentralisatie illustreert Kenia's vermogen tot politieke hervorming, maar ze vergroot ook de kans op corruptie en verkiezingsgeweld op lokaal niveau.



De centrale presidentsverkiezing blijft bovendien inzet van hevige strijd. President Uhuru Kenyatta - zoon van Kenia's eerste president Jomo Kenyatta - voert in zijn campagne de infrastructuurprojecten op die onder zijn regering in gang zijn gezet. Kenyatta's boodschap is er een van 'continuïteit'. Oppositiekandidaat Raila Odinga - een politieke veteraan die voor de vierde keer probeert president te worden en een zoon van Jomo Kenyatta's rivaal Oginga Odinga - ageert tegen corruptie en belooft meer te doen tegen de armoede in Kenia.