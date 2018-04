Handen schudden en praten over een nieuwe start. Maar komt de Koreaanse vrede ook daadwerkelijk dichterbij?

Vredesproces

2018 is zo het jaar van een opmerkelijk vredesproces aan het worden. Het begon met Kim die in zijn nieuwjaarstoespraak onverwachts opriep tot vrede en dialoog. Nadat hij zich ook bereid had getoond over zijn kernwapens te onderhandelen, werd de diplomatieke rode loper voor de voormalige paria uitgerold. Hij zal in de komende weken zelfs de Amerikaanse president Donald Trump ontmoeten, naar verluidt in Singapore. Naar de reden van Kims ouverture is het raden, maar aangenomen wordt dat hij zijn land economisch uit het slop wil halen. De internationale sancties zitten hem in de weg.



De progressieve Zuid-Koreaanse president Moon gelooft dat alleen toenadering tussen de beide Korea's het noorden uit zijn isolement kan halen. Het leidde vrijdagochtend tot het historische moment, toen Kim Jong-un in zijn zwarte Mao-kostuum als eerste Noord-Koreaanse leider de grens met het zuiden overliep en de hand schudde van de Zuid-Koreaanse president. De twee eerdere topontmoetingen, in 2000 en 2007, vonden plaats in Noord-Korea.



Maar betekent dit allemaal werkelijk het kantelpunt na decennia van confrontatiepolitiek tussen de twee Korea's?



De slotverklaring, door de leiders met een korte speech toegelicht, stond in ieder geval bol van de ambitie. Het meest in het oog sprong het voornemen om, nog dit jaar, met China en de VS te spreken over een permanent vredesverdrag. In 1953 werd alleen de wapenstilstand getekend en technisch gezien zijn de Korea's nog altijd met elkaar in oorlog. China en de VS zijn daarin partij, omdat hun handtekening - als bondgenoot van respectievelijk Noord en Zuid - ook onder die wapenstilstand staat. Trump lijkt in ieder geval enthousiast. 'De Koreaanse oorlog komt ten einde!', twitterde hij. 'De VS, en zijn geweldige volk, zou heel trots moeten zijn over wat er nu in Korea gebeurt.'



Een vredesverdrag zou een grootste prestatie zijn, alleen al omdat het zou betekenen dat het noorden en het zuiden elkaar officieel als land erkennen. Nu nog staat in de grondwet van beide landen dat zij de legitieme regering van het gehele Koreaanse schiereiland vormen.