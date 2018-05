Handelsoverleg VS en China levert ondanks 'goede gesprekken' niets op

President Trump probeerde optimistisch te blijven. 'We zullen binnenkort ongelooflijke doorbraken aankondigen', aldus Trump die zei 'groot respect' te hebben voor de Chinese president Xi Jinping. 'Daarom zijn we zo aardig, want we hebben een goede relatie.'



De VS willen dat het handelstekort met China in 2020 met 200 miljard dollar is teruggebracht. Dat is een daling met tweederde ten opzichte van vorig jaar, toen het tekort ongeveer 350 miljard dollar bedroeg. En het is een verdubbeling van de aanvankelijke Amerikaanse eis dat het tekort met 100 miljard zou worden verminderd.



Donderdag en vrijdag vergaderde een Amerikaanse delegatie onder leiding van de minister van Financiën Steve Mnuchin en minister van Handel Wilbur Ross over deze eisen in Beijing. Zij willen ook dat China optreedt tegen de schending van Amerikaanse patenten. China noemde de eisen ongerechtvaardigd.