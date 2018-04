Hamas-adviseur: 'Palestijnse mars is geen invasie, het is óns land'

Ik weet dat er mensen zijn die praten over het oversteken van de grens. Maar dat is nu niet aan de orde Ahmed Yousef

U spreekt over vreedzaam verzet, maar Haniyeh slaat andere taal uit. Over de Israëlische grens zegt hij: 'We zullen de muren van de blokkade omver halen.'



'Ik weet dat er mensen zijn die praten over het oversteken van de grens. Maar dat is nu niet aan de orde. Tienduizenden mensen verzamelen zich elke vrijdag in het grensgebied. Ze hebben niet de bedoeling de grens te bestormen. Wat ik wel gehoord heb, is dat ook Palestijnen uit de diaspora zich aan het organiseren zijn. In Libanon, Jordanië, zelfs Europa. Er wordt gesproken over de 'Mars van één Miljoen'. Let wel: een miljoen mensen die de wereld duidelijk maken dat wij, Palestijnen, zeventig jaar geleden ons land verloren. En dat we recht hebben op terugkeer, zoals ook is vastgelegd in VN-resoluties. Het is geen invasie vanaf een andere planeet, het is óns land.'