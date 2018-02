Halbe Zijlstra geeft leugen toe: ontmoeting met Poetin heeft nooit plaatsgevonden

Onder meer op een VVD-congres in mei 2016 waarschuwde Zijlstra zijn kiezers voor een oorlog met Rusland. 'Ik was begin 2006 aanwezig in de datsja van Vladimir Poetin', zegt Zijlstra in de toespraak die online nog circuleert. 'Ik was medewerker. Ik was weggestopt achter in het zaaltje waarin het plaatsvond. Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag wat hij verstond onder Groot Rusland. Want Groot Rusland is waar hij naar terug wil. En zijn antwoord was: dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En Kazachstan was nice to have.'



Zijlstra heeft het verhaal naar eigen zeggen sinds 'begin 2014' zowel binnen als buiten de VVD verteld. Hij zou als Shell-medewerker samen met Shell-topman Jeroen van der Veer en Poetin in de datsja hebben gezeten. Dit zeiden zijn spindocters in oktober vorig jaar bij zijn aantreden als minister. Zij gebruikten de anekdote om de kritiek op de gebrekkige buitenlandervaring van de kersverse minister te pareren.