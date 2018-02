Haags gerechtshof: Niet de Nederlandse, maar de Indiase rechter moet beslissen over terugkeer Insiya

Gewelddadige ontvoering

De ontvoering van de 2-jarige peuter Insiya was in september 2016 groot nieuws. Een groep mannen haalde het meisje met geweld uit de woning van haar grootouders in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Een van de ontvoerders - een Amerikaanse crimineel - werd door een potige buurman overmeesterd, maar zijn handlangers wisten met Insiya te ontkomen. Een Amber Alert kon niet verhinderen dat de daders ontkwamen. Enkele weken later maakte vader Shehzad - een multimiljonair die in verband wordt gebracht met grootschalige faillissementsfraude - bekend dat zijn dochter bij hem in Mumbai was.



Voor de ontvoering worden acht mensen vervolgd onder wie Shehzad Hemani. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak zou aanvankelijk juni dit jaar zijn. Maar de rechtbank heeft inmiddels beslist dat die datum onhaalbaar is. Een nieuwe datum is er nog niet. De kans dat Hemani zelf bij de zaak aanwezig zal zijn, is klein. India heeft zijn uitlevering tot nu toe steeds geweigerd.