Guatemala in strijd tegen corruptie: oud-president Colom en Oxfam-voorzitter Fuentes gearresteerd

Pijnlijk moment

Juan Alberto Fuentes werkte als minister van Financiën onder Colom, en volgde in 2015 de Nederlander Joris Voorhoeve op als voorzitter van Oxfam International. Zijn arrestatie komt op een pijnlijk moment voor de hulporganisatie, die al dagen onder vuur ligt omdat medewerkers in het straatarme Haïti seksfeestjes hadden met plaatselijke, mogelijk minderjarige, prostituees.



'Ik veroordeel de verwerpelijke acties van het Oxfam team in Haïti', schreef Fuentes maandag op Twitter. 'Het betekent een klap voor het belangrijke werk van duizenden goede Oxfam-mensen met wie ik me identificeer, en die slachtoffers van rampen en onrecht hebben geholpen.' Een dag later werd Fuentes afgevoerd door de politie.



'Oxfam is nog niet op de hoogte van de inhoud van de aanklacht tegen Fuentes, als die er al is', zei Oxfam International directeur Winnie Byanyima in een verklaring. 'Maar hij is geheel open geweest naar het bestuur en de directie van Oxfam over het onderzoek naar hem en andere oud-bewindspersonen. Hij heeft ons verzekerd dat hij volledig meewerkt aan het onderzoek, en dat hij bij zijn weten geen regels of procedures heeft overtreden.'