Grote onrust na besluit Trump om 200.000 Salvadoranen de VS uit te zetten

Het besluit om de Salvadoranen terug te sturen, maakt deel uit van de verscherping van de immigratiewetten en het uitzetten van illegalen waartoe Trump opdracht heeft gegeven.



Door de aangekondigde uitzetting dreigen veel gezinnen uit elkaar te worden gehaald. In totaal wil Washington in de komende twee jaar zo'n kwart miljoen immigranten het land uitzetten die tijdelijk in de VS mochten blijven. In de afgelopen maanden kregen ook grote groepen Haïtianen, Nicaraguanen en Hondurezen, die eveneens een tijdelijke status hebben, te horen dat zij moeten vertrekken. Trump maakt nu korte metten met een programma dat zijn voorgangers gebruikten om burgers van landen die waren getroffen door onder andere natuurrampen tijdelijk te laten blijven in de VS.



'Dit is een grote klap voor iedereen', aldus Patricia Hernandez (53) die vanwege de twee verwoestende aardbevingen die El Salvador in 2001 troffen sindsdien in de VS mocht blijven. Honderdduizenden Salvadoranen werden toen van de ene op de andere dag dakloos. President Obama verlengde de verblijfsstatus van Hernandez en de bijna 200 duizend andere Salvadoranen in de VS in 2016 met achttien maanden. Volgens hem was El Salvador nog lang niet hersteld van de aardbevingen. Ook kon het land de terugkeer van zoveel landgenoten niet aan, aldus Obama.



De situatie van Hernandez is vergelijkbaar met die van veel Salvadoranen in de VS. In de afgelopen achttien jaar heeft ze een bestaan opgebouwd in Amerika - zij heeft een aannemersbedrijf in North Carolina - en haar twee kinderen zijn in het land geboren. Hernandez: 'De meesten van ons betalen hun belastingen, wij zijn niet afhankelijk van de regering en wij zijn geen criminelen.'