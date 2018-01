Grootste vuilnisbelt van Zuid-Amerika gaat na 67 jaar dicht

De gouverneur van Brasilia, Rodrigo Rollemberg, maakte vrijdag bekend de oude vuilnisbelt - Lixao da Estrutural genaamd - te zullen sluiten. Hij deed dat op dezelfde dag dat er een nieuwe vuilstort werd geopend. Rollemberg noemde de oude belt 'een open wond, die een gevaar vormt voor de volksgezondheid.' De oude belt was slechts 20 kilometer verwijderd van het presidentiële paleis in de hoofdstad. Volgens milieuorganisaties bedreigde de belt de watervoorziening van Brasilia. De nieuwe belt ligt verder buiten de stad.



De vuilnisbelt wordt bevolkt door de armsten van de 2,5 miljoen inwoners tellende stad. Duizenden mensen die met behulp van de belt in hun levensonderhoud voorzien, zijn woedend. Zij verdienen hun dagelijks brood met het verzamelen van blik, koperdraad en andere spullen die ze kunnen verkopen. Ook eten de allerarmsten voedsel dat op de vuilnisbelt wordt gevonden.



Volgens Rollemberg hoeven deze mensen zich geen zorgen te maken, hij wil een deel van hen op de nieuwe vuilverwerkingsplaats aan het werk zetten om ze onder hygiënische omstandigheden een fatsoenlijke baan te kunnen geven. Ze kunnen dan onder meer helpen bij het scheiden van het afval om het zo beter te kunnen recyclen, aldus de gouverneur.



De mensen die dag in dag uit op de stinkende belt naar bruikbare spullen zoeken, zien daar weinig in. Zij betwijfelen of een overheidsbaantje genoeg oplevert om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 'Ik zal de straat op moeten om door de vuilnisbakken te graaien', zegt een man met drie jonge zoontjes tegen persbureau Reuters. Hij werkt al vijf jaar iedere dag op de enorme vuilnisbelt. In een goede maand verdient hij daar omgerekend zo'n 750 euro mee. Dat is meer dan drie keer het minimum maandsalaris in Brazilië.