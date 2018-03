Grootste verkiezingszege voor Poetin tot nu toe; waarnemers melden honderden ongeregeldheden bij stembureaus

Ongeregeldheden

Webcams toonden hoe leden van stembureaus zelf biljetten de stembus in lieten glijden

De afgelopen weken voerde de centrale kiescommissie een ongekend intensieve campagne om Russen naar de stembussen te krijgen. Oppositieleider Aleksej Navalny, Poetins felste tegenstander die uitgesloten was van deelname, had opgeroepen tot een boycot.



Het is nog de vraag of Poetin erin geslaagd is om meer mensen naar de stembus te krijgen dan bij vorige presidentsverkiezingen: exitpolls voorspellen een opkomstpercentage van 63,7 procent - dat is lager dan in 2012 (65,2 procent).



Ook zijn er opnieuw ongeregeldheden gemeld door het hele land. Zo is er bij stemlokaal 675 in Moskou zondagmiddag allerminst sprake van een feest van de democratie, zegt Aida Repnikova, een 32-jarige juriste, die als waarnemer optreedt. De sfeer is er verdacht vanaf de opening van het stembureau, vertelt ze in de hal van een monumentaal stalinistische pand.