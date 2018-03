Grootste politieke crisis sinds onafhankelijkheid Slowakije: premier Fico biedt aan op te stappen na moord op journalist

Europol

Door de Soros-kaart te spelen heeft Fico veel Slowaken beledigd

Afgezet tegen het populistische oproer in Polen en Hongarije was Slowakije tot voor kort een stabiele factor in Midden-Europa. Het land ligt verankerd in de eurozone en stond open voor verdere Europese integratie. Nu raakt de klad erin. Een delegatie van het Europees parlement bracht een voor Fico pijnlijk bezoek aan Bratislava, om erop toe te zien dat de moord op Kuciak goed werd onderzocht. De delegatie wil nu dat Slowakije de hulp van Europol inroept.



Fico speelde leentjebuur bij Viktor Orbán (Hongarije) door het tumult in zijn land te wijten aan sinistere spelletjes van de Joods-Amerikaanse durfkapitalist George Soros. De Slowaakse president Andrej Kiska, niet bepaald een bondgenoot van Fico's kabinet, had Soros namelijk ontmoet tijdens een bezoek aan New York. 'Hij wilde achter gesloten deuren met Soros praten', aldus Fico, 'en we weten allemaal waar die in deze regio mee bezig is.'