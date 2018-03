Groot-Brittannië zette 23 Russische diplomaten uit na zenuwgasaanval. Nu betalen de Russen met gelijke munt

Rusland en Groot-Brittannië zinspelen op verdere maatregelen

De Britse ambassadeur kreeg zaterdag ook te horen dat er mogelijk nog nieuwe stappen genomen worden tegen zijn land. De regering in Londen heeft eveneens gezinspeeld op verdere maatregelen. Zo zouden rijke Russen in Groot-Brittanië financieel aangepakt kunnen worden. Volgens de BBC aarzelt Londen, om de diplomatieke rel niet verder te laten escaleren.



De spanningen tussen de twee landen kunnen niettemin verder oplopen als de resultaten bekend worden van het politieonderzoek naar de mysterieuze dood van een Russische balling in Londen. Nikolaj Gloeskjov werd maandag dood aangetroffen in zijn woning. Er zijn aanwijzigingen dat hij door wurging om het leven is gekomen. De Britse politie legt vooralsnog geen verband met de gebeurtenissen in Salisbury. Vader en dochter Skripal worden behandeld in een ziekenhuis; volgens Britse media is hun situatie 'kritiek'.