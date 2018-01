Golden Globe-winnaar James Franco beschuldigd van seksueel wangedrag

'On hold'

Hollywood heeft de afgelopen maanden meerdere filmprojecten 'on hold' gezet in verband met de #MeToo-discussie. Zo is A Star is Born met Lady Gaga in de hoofdrol een aantal maanden uitgesteld omdat de film minder seksueel getint moet worden gemaakt. Ook is de film over het leven van Playboy-baas Hugh Hefner voorlopig in de ijskast gezet. De in opspraak geraakte Hollywoodster Kevin Spacey werd uit de film All the money in the world geknipt. Zijn scènes werden opnieuw opgenomen met Christopher Plummer.