Goed nieuws voor de ernstig bedreigde rivierschildpad: nest met zestien eieren ontdekt

Illegale kap

Stroperij is niet het enige gevaar dat de koninklijke schildpad bedreigt. Zijn leefgebied wordt aangetast door de illegale kap van oeverbossen en het afgraven van de strandjes waar hij zijn eieren legt, zegt natuurbeschermer Som Sitha tegen Reuters. Ook komen veel dieren in visnetten terecht.



Rond 2000 leek de schildpad in Cambodja uitgestorven. Tot er in 2001 nog een kleine restpopulatie werd ontdekt langs de rivier Sre Ambel in de zuidwestelijke provincie Koh Kong. Biologen van de Wildlife Conservation Society en het Cambodjaanse ministerie van Visserij vingen bijna tweehonderd exemplaren en brachten ze onder in een reptielenopvangcentrum om ermee te gaan kweken. Drie jaar geleden werden de eerste 21 exemplaren weer teruggezet in het wild.