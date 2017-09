Goed nieuws voor beide Korea's: Noord-Koreaanse kunstschaatsers rijp voor Spelen Pyeongchang

De Amerikaanse regering staat in direct contact met Noord-Korea over de nucleaire proeven van Pyongyang. Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft volgens The New York Times zaterdag voor het eerst bevestigd dat wordt geprobeerd de dialoog aan te gaan. Tillerson is in Peking voor overleg met de Chinezen over de situatie op het Koreaanse schiereiland. Op de vraag van journalisten of de communicatie met het regime van Kim Jong-un via China verloopt, schudde Tillerson het hoofd en zei: 'Direct. We hebben onze eigen kanalen. We kunnen met hen spreken. We spreken met hen.'