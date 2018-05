Giuliani: Trump betaalde zwijggeld voor pornoactrice terug aan advocaat

Stormy Daniels zegt dat ze een affaire had met Trump in 2006 en dat diens advocaat Michael Cohen haar tijdens de verkiezingscampagne in 2016 betaalde om daarover te zwijgen. Bij Cohen hebben Amerikaanse autoriteiten onlangs een inval gedaan om beslag te leggen op papieren over die betaling. Giuliani laat nu aan televisiezender Fox weten dat Trump zijn advocaat heeft terugbetaald en de betaling legaal was, omdat het om persoonlijk geld van Trump ging en niet om geld uit de campagnekas.



Tegenover de New York Times voegde Giuliani hieraan toe dat hij betalingsbewijzen heeft die dit onomstotelijk aantonen. 'Enige tijd nadat de campagne voorbij was, hebben ze een terugbetalingsregeling getroffen van 35.000 dollar per maand, volledig vanuit zijn persoonlijke familierekening', aldus Giuliani. In totaal kreeg Cohen 460.000 of 470.000 dollar van Trump, de rest van het geld was voor 'incidentele uitgaven' die de advocaat had gedaan in verband met zijn werk voor Trump. Maar, zegt Giuliani, Trump zou niet geweten hebben dat de vergoeding van Cohen ook een terugbetaling van al uitbetaald zwijggeld omvatte.



Het is opmerkelijk dat Giuliani over de terugbetalingen begint, omdat de president altijd heeft gezegd niets te weten van een affaire of van zwijggeld. Vorige maand zei hij nog stellig tegen journalisten aan boord van zijn vliegtuig Air Force One dat hij niets wist over de betaling, en ook geen idee had waar Cohen de 130.000 dollar vandaan had gehaald. Advocaat Cohen beweerde aanvankelijk dat hij de pornoactrice, wier echte naam Stephanie Clifford is, uit eigen zak had betaald uit eigen initiatief. Hij zou zelfs een extra hypotheek hebben afgesloten om haar te laten zwijgen, zei hij.



De actrice heeft een rechtszaak aangespannen tegen de advocaat waarin ze hem beschuldigt van laster omdat hij de geloofwaardigheid van Daniels in twijfel zou hebben getrokken. Ook wil ze af van een geheimhoudingsverklaring die tekende in ruil voor het zwijggeld. Cohen liet eerder weten zich te beroepen op zijn zwijgrecht, nadat de FBI onlangs zijn huis, kantoor en hotelkamer was binnengevallen op zoek naar onder meer bonnetjes van de betalingen aan DAniels.