Giuliani: Trump betaalde zelf voor zwijggeld pornoactrice

Kort verhoor

Giuliani, voormalig burgemeester van New York, is onlangs aangetreden als één van Trumps advocaten. De afgelopen dagen maakte hij een rondje langs Amerikaanse media om te praten over een andere Trump-zaak: het onderzoek van Robert Mueller. Deze speciaal aanklager onderzoekt mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezing en zou ook Trump willen verhoren.



Volgens Giuliani is Trump bereid om zich aan de tand te laten voelen door Robert Mueller, maar meer dan twee, drie uur mag het verhoor niet duren. 'Sommige mensen hadden het over een verhoor van misschien wel twaalf uur, maar dat gaat niet gebeuren', zei de voormalige burgemeester van New York die gezien wordt als de 'pitbull' in Trumps team. 'Het zal maximaal twee, drie uur worden en over een beperkt aantal vragen.'



Tegenover persbureau Bloomberg stelde Giuliani wel als voorwaarde voor de ontmoeting dat Mueller niet al bij voorbaat overtuigd mag zijn van het gelijk van voormalig FBI-chef James Comey. 'Anders leiden we hem (Trump, red.) naar het hol van de leeuw.' Comey zegt dat hij vermoedelijk door Trump is ontslagen omdat hij weigerde het onderzoek naar de banden met Rusland te staken.



Het is opmerkelijk dat Trumps advocaten kennelijk geen bezwaar hebben tegen een verhoor van de president door Mueller. Vriend en vijand waarschuwt dat een ontmoeting met Mueller een riskante onderneming kan worden, gezien de neiging van Trump er maar op los te kletsen.



'Als ik zijn advocaat was, zou ik het hem aanraden weg te blijven', zei Preet Bharara, de befaamde aanklager uit New York die door Trump werd ontslagen. Volgens hem zou iedere advocaat Trump dat advies geven, 'gezien zijn neiging voortdurend te liegen'.



John Dowd, die tot voor kort de leiding had over Trumps advocatenteam, was pertinent tegen een ontmoeting tussen de president en Mueller. Naar verluidt zou Mueller hem daarop hebben laten weten dat hij de president desnoods zal dagvaarden als hij niet uit eigen beweging met een verhoor instemt.