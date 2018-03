Giarre, de Hoofdstad van het Onvoltooide: 'Dit stadion is speciaal gebouwd zodat ik nog wat te lachen heb'

'Deze stad heeft 27 duizend inwoners en niemand van hen speelt polo', zegt Francesco Candido, politicus van de Vijfsterrenbeweging. Toch staat hij, midden in de stad Giarre, in een polostadion dat is bedoeld voor 20 duizend toeschouwers. 'Ook in de rest van Sicilië speelt trouwens niemand polo.'



Polo is een paardensport die vooral door de Britse upperclass wordt gespeeld en in Italië ongeveer honderd beoefenaars heeft, waarvan nul in het Siciliaanse Giarre.