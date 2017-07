Gezicht van het Witte Huis (voor de media dan) is het niet eens met Trump en stapt op

Trump vroeg Spicer na de benoeming van Scaramucci om aan te blijven, maar Spicer liet weten dat die benoeming in zijn ogen een grote vergissing was. The New York Times voerde voor de informatie een bron op die directe kennis had van de woordenwisseling.



De post van communicatiedirecteur was vacant sinds het opstappen van Michael Dubke in mei. Spicer nam diens taken nadien waar, terwijl Sarah Sanders steeds vaker de woordvoering van het Witte Huis deed.



Scaramucci is een belangrijke fondsenwerver van de Republikeinse partij. Hij bekleedde tot voor kort een hoge functie bij de Amerikaanse Export-Import Bank en kreeg eerder een ambassadeurspost aangeboden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Parijs.



Het Witte Huis kampt met vragen over onderzoeken van een speciale aanklager en het Congres naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en mogelijke samenspanning tussen Moskou en het campagneteam van Trump. Ook de vervanging van Obamacare wil niet vlotten, terwijl de door Trump beloofde vernieuwing van de infrastructuur en de hervorming van het belastingstelsel op zich laten wachten.



Het woordvoerderschap van Spicer werd gekenmerkt door een ruzieachtige sfeer op zijn persbriefings. Al op dag 1 ging het mis, over de omvang van de publieke belangstelling bij de inauguratie van Trump. Het optreden werd meesterlijk gepersifleerd door Melissa McCarthy van het satirische programma Saturday Night Live. Dat Spicer uitgerekend door een vrouw werd nagespeeld, zag Trump als een teken van zwakte.



De relatie van Spicer met de president was stroef. Spicer werkte voorheen als communicatiedirecteur van het bestuur van de Republikeinse partij en was tijdens de voorverkiezingen bepaald geen fan van Trump.