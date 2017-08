Gevonden romp is van verdwenen Zweedse journalist Kim Wall, lichaam was verzwaard met metaal

Onderzoek

Wall, die vanuit New York publiceerde in onder meer The New York Times, The Guardian, The South China Morning Post en Vice Magazine, was aan boord gegaan van de onderzeeër voor een journalistiek onderzoeksproject. Ze had al eerder over de opmerkelijke Deen geschreven. Madsen heeft het schip in 2008 als 'hobby-ingenieur' zelf gebouwd na een geldinzameling via crowdfunding, en werd daarmee op dat moment de eigenaar van het grootste private onderzeeschip ter wereld.



Inmiddels heeft hij zijn hobbyisme verlegd naar de ruimtevaart. Zijn organisatie Rocket-Madsens Space Laboratory is volgens de BBC bezig met het ontwikkelen van een ruimteraket die vanaf een drijvend platform op de Oostzee zal worden afgevuurd - bedoeld voor mensen die de ruimte willen bezoeken.



Madsen zit vast op beschuldiging van dood door ernstige nalatigheid, maar de aanklacht zal vermoedelijk worden aangescherpt. Dinsdag werd duidelijk dat de armen, benen en het hoofd van de torso waren gesneden. Duikers zoeken de wateren ten zuidwesten van Amager af, maar tot dusver zijn geen andere stoffelijke resten gevonden.