Gevolgen van Venezolaanse exodus rampzalig, maar president Maduro weigert internationale hulp

President Maduro van Venezuela geeft de Amerikanen en de oppositie de schuld van de crisis in het land

WFP directeur Beasley roept de wereld op financiële hulp te verschaffen, zodat Colombia de migranten eten en onderdak kan bieden. 'Venezolanen gaan dood van de honger', zei hij. Het liefst zou Beasley in Venezuela zelf aan de slag gaan, maar president Nicolás Maduro weigert internationale hulp toe te laten. Volgens Maduro proberen landen als de Verenigde Staten via hulpprogramma's het land binnen te komen om zijn socialistische regering omver te werpen.



Maduro koestert, net als zijn in 2013 overleden voorganger Hugo Chávez, een diep wantrouwen tegen de Verenigde Staten. Venezuela is eind jaren negentig veranderd in een socialistisch land en de Amerikanen hebben sindsdien de oppositie gesteund in haar pogingen het tij te keren. Zonder succes overigens. De socialisten hebben de absolute macht in het land, van een democratie is allang geen sprake meer.