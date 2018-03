Gevangenen steken matrassen in de fik: zeker 68 doden na opstand in Venezolaanse gevangenis

De politie zette traangas in om toegesnelde familieleden en vrienden weg te jagen. Zij probeerden het politiebureau binnen te dringen toen de eerste berichten over de brand naar buiten kwamen. Eén politieagent werd in de chaotische nasleep in zijn been geschoten. De brand is inmiddels geblust.



Hoofdaanklager Tarek Saab in de provincie Carabobo, waar Valencia ligt, zei dat er onmiddellijk een onderzoek zal worden gestart naar de gebeurtenis.



Familieleden zeggen dat veel van de gevangenen zijn gestorven door het inademen van rook, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn ook een aantal vrouwen en kinderen omgekomen die op het moment van de brand op bezoek waren.