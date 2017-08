Gepoch met rijkdom door vrouw van Amerikaanse minister valt slecht

Gepoch

Ik probeerde er niet aan te denken wat de rebellen zouden doen met het slanke, blanke muzungu-meisje met het lange engelenhaar Louise Linton in haar boek

Maar Lintons gepoch over haar rijkdom viel slecht. Ze kreeg meteen een stroom van honende reacties over zich heen op Twitter, waarna ze haar Instagram-pagina haastig afschermde. De 36-jarige Schotse, die afgelopen zomer met Mnuchin in het huwelijk trad tijdens een grootscheepse plechtigheid waarvoor president Trump en ruim 300 andere gasten waren uitgenodigd, bood later haar verontschuldigingen aan voor haar 'ongevoelige' opmerkingen. Haar opzichtige vertoon van rijkdom - tijdens de vakantie liet ze een stroom van glamourfoto's op Instagram achter - past ook slecht bij het imago dat de regering-Trump graag uitstraalt: de reddingsboei voor de verliezers van de globalisering.



Vorig jaar raakte Linton in opspraak nadat ze een boek - 'In Congo's Shadow: One Girl's Perilous Journey to the Heart of Africa' - had gepubliceerd vol opgeklopte herinneringen aan haar tussenjaar als 18-jarig meisje uit Schotland in Zambia. Ze was maar ternauwernood ontsnapt aan leeuwen en krokodillen, had malaria opgelopen en was bijna slachtoffer geworden van het bloedige conflict tussen de Hutu's en de Tutsi's, hoewel dat zich ver van Zambia in Rwanda afspeelde. 'Ik probeerde er niet aan te denken wat de rebellen zouden doen met het slanke, blanke muzungu-meisje met het lange engelenhaar als ze me zouden vinden', schreef ze.



Na protesten van de Zambiaanse regering dat er niets klopte van het gewelddadige beeld dat ze van het land schilderde, bood Linton haar excuses aan. Haar boek werd door Amazon uit het aanbod gehaald.