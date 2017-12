George Weah wint Liberiaanse presidentsverkiezingen: lees hier hoe hij het van voetballer tot president kon schoppen

Vlak voor het grote moorden in Liberia begon, vertrok de jonge voetballer George Weah naar Frankrijk. Trainer Arsène Wenger, destijds in dienst van AS Monaco, zag in 1988 iets in de 22-jarige aanvaller uit de sloppen van Monrovia. En hij had het goed gezien.



Terwijl zijn vaderland wegzonk in een verwoestende burgeroorlog, klom Weah in de jaren negentig naar de top van het Europese voetbal. Als eerste en vooralsnog enige voetballer uit Afrika kreeg hij in 1995 de Gouden Bal, de prijs voor beste voetballer in Europa. Het was de bekroning van drie grootse seizoenen waarin hij de smaakmaker was bij Paris Saint-Germain. Zijn beroemde solo in de Champions League-groepswedstrijd tegen Bayern München uit die tijd leeft voort op YouTube.



Maar is de fantastische voetballer ook een fantastische president?