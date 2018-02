George Soros' financiële steun voor anti-Brexitcampagne zet kwaad bloed

Speciale liefde

Britten zaten in de beste van alle werelden: in de EU, maar zonder de euro Volgens Soros zijn de Britten opgejut

Een kwarteeuw later wil Soros de Britten bij de EU houden. Hoewel hij geen Brits staatsburger is, koestert hij een speciale liefde voor het eiland. Na de inval van de Russen verruilde hij zijn vaderland als 17-jarige voor Londen, waar hij onder meer als kelner werkte voordat hij economie ging studeren. Daar kwam hij onder de hoede van Karl Popper wiens Open Society-filosofie blijvende invloed op hem had. Veel van zijn vermogen zit in zijn Open Society Foundation, bedoeld om democratie te bevorderen.



Hoewel hij kritiek heeft op de Europese Unie - Brussel zou de lidstaten meer vrijheid moeten bieden - is Soros fel tegen de Brexit. De Britten zijn, zo schreef hij gisteren in The Mail on Sunday, opgejut door agitatoren, en dat terwijl ze in de beste van alle werelden zaten: in de EU, maar zonder de euro. Daarbij vreest hij dat jongeren hun vertrouwen in de democratie verliezen.



De conservatieve commentator Fraser Nelson hield de filantroop voor dat de Brexit juist een stem voor democratie was, en wees erop dat Popper voor zijn dood in 1994 had geklaagd over het democratische tekort van de EU.